19 декабря 2016, 18:50
ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за нацистские выкрики
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины за «дискриминационные выкрики болельщиков» на матче с Сербией. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Украинская федерация оштрафована на 60 тысяч швейцарских франков (около 56 тысяч евро).
Товарищеский матч с сербами прошел в Харькове 15 ноября.
Как сообщает организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE), около сотни украинских болельщиков выкрикивали неонацистские лозунги.
Встреча завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.
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