ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за нацистские выкрики

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины за «дискриминационные выкрики болельщиков» на матче с Сербией. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Украинская федерация оштрафована на 60 тысяч швейцарских франков (около 56 тысяч евро).

Товарищеский матч с сербами прошел в Харькове 15 ноября.

Как сообщает организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE), около сотни украинских болельщиков выкрикивали неонацистские лозунги.

Встреча завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.