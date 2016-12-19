Умерла голливудская актриса Жа Жа Габор

В Калифорнии скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор, ей было 99 лет, пишет Variety со ссылкой на представителя Габор Эда Лоцци.

По его словам, актриса умерла 18 декабря в своем особняке. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Жа Жа Габор родилась в Будапеште 6 февраля 1917 года. Карьеру в Голливуде она начала в 1950-х.

Габор снялась в таких фильмах как «Мулен руж», «Деревенщина в Беверли-Хиллз», «Враг общества №1» и других.

Также она была одной из заметных звезд светской жизни.