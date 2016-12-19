Минобороны опровергло гибель людей при падении Ил-18 в Якутии

При аварийной посадке самолета Ил-18 Центрального военного округа (ЦВО) в Якутии погибших нет, говорится в пресс-релизе Министерства обороны РФ, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, 19 декабря потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси.

Вертолетами поисково-спасательной службы в лечебное учреждение Тикси доставлены 32 военнослужащих, из которых 16 находятся в тяжелом состоянии. Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь.

Пострадавшие, состояние которых допускает транспортировку, будут доставлены для лечения и реабилитации в центральные военные клинические госпитали Минобороны России в Москве и Санкт-Петербурге.

Для эвакуации пострадавших в Тикси направлен специальный самолет Минобороны России, оборудованный медицинскими модулями вместе с бригадой высококвалифицированных врачей госпиталя им. Бурденко.