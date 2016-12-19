Власти Якутии назвали предварительную версию аварийной посадки Ил-18

Причиной аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии мог стать сильный боковой ветер с порывами. Об этом сообщает правительство Республики Саха (Якутия).

В настоящее время в районе крушения зафиксированы порывы ветра до 15-20 метров в секунду, ситуация осложняется пургой. Синоптики утверждают, что неблагоприятная погодные условия сохранятся в течение ближайших двух-трех дней.

Руководство республики сообщило, что из Якутска в поселок Усть-Куйга, а затем в Тикси будет доставлена многопрофильная бригада медиков.

В сообщении правительства республики говорится, что в работах с деформированным корпусом самолета применяется спецтехника, в частности гидравлические ножницы.

В приемный покой центральной районной больницы Булунского улуса были доставлены 23 пассажира. Из них 13 человек находятся в тяжелом, а трое — в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в Якутии совершил аварийную посадку самолет Ил-18. Он вылетел из Екатеринбурга и потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси. На борту находились военнослужащие: 32 пассажира и семеро членов экипажа. Все выжили.