МВФ похвалил Украину за национализацию Приватбанка

Международный валютный фонд приветствует решение украинских властей о национализации Приватбанка. Об этом говорится в заявлении главы МВФ Кристин Лагард, размещенном на сайте организации.

По ее словам, «это решение было принято с целью гарантировать надежность операций банка, учитывая его системную роль в финансовой системе Украины» и учитывая недостаточность его капитала.

«Теперь важно, чтобы процесс национализации был поддержан решительными усилиями для максимального возврата займов, выданных третьим лицам, и назначения независимой управленческой команды», — пишет Лагард.

МВФ, по ее словам, продолжит поддерживать Украину в построении сильных финансовых институтов и осуществлении структурных реформ.