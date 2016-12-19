Росстат сообщил о снижении реальных доходов два года подряд

Росстат опубликовал доклад (.pdf) о социально-экономическом положении России в январе-ноябре 2016 года.

Согласно данным ведомства, реальные располагаемые доходы россиян непрерывно сокращаются с ноября 2014 года. В ноябре 2016-го они сократились в годовом исчислении на 5,6%.

С января по ноябрь 2016 года реальные доходы россиян сократились на 5,8%. За 2015 год доходы снизились на 3,2%.

При этом в номинальном выражении доходы растут. В среднем россияне в ноябре 2016 года заработали по 30,8 тысяч рублей. В годовом исчислении доходы выросли на 0,3%.