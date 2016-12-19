СМИ назвали куратора региональных выборов в АП

Заместителем главы управления президента по внутренней политике (УВП), который станет курировать региональные выборы, будет назначен начальник управления по работе с регионами государственной корпорации «Росатом» Александр Харичев, передает «Коммерсантъ».

Предполагается, что Харичев займется курированием региональных выборов, в его подчинении будет департамент, отвечающий за мониторинг территории и социологию. Ожидается, что должности заместителя начальника УВП, курирующего территории, в аппарате президента теперь не будет. Блок будет подчиняться напрямую руководителю управления Андрею Ярину.

Источник в администрации президента РФ отметил, что Харичев уже начал проходить необходимые для назначения проверки, и уточнил, что его назначение может пройти в начале 2017 года.