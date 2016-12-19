Киссинджер выразил надежду на хакерские атаки США против России

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что надеется на американские кибератаки в отношении России. «Я не сомневаюсь, что русские совершают атаки против нас. И я надеюсь, что мы тоже их взломаем», — заверил Киссинджер.

Напомним, что американская сторона неоднократно обвиняла Россию в кибератаках. В свою очередь Кремль все приписываемые обвинения опровергает.

Киссинджер также сравнил президента РФ Владимира Путина с героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», передает Сbs News.

«Он (Путин) четко просчитывает российские национальные интересы так, как он их понимает, которые, как он считает, <...> обладают некоторыми уникальными особенностями», — говорит Киссинджер.

Он подчеркнул, что Путин обладает огромным чувством внутренней связи с историей России, и выразил уверенность в том, что вопрос идентичности России очень важен для российского лидера.