Медведев уволил замминистра экономического развития

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Минэкономразвития Павла Королева. Документ от 15 декабря опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Причиной увольнения указан переход замминистра на другую работу.

Как сообщает ТАСС, Королев был заместителем министра с июня 2012 года. Он курировал в этой должности вопросы земельных отношений и гражданского оборота недвижимости.