Наташа Королева оспорила в суде запрет СБУ въезжать на Украину

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск российской певицы Наташи Королевой к Службе безопасности Украины. Речь идет о запрете певице въезжать на Украину на ближайшие пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание по делу назначено на 16 марта 2017 года.

О запрете стало известно в октябре 2016-го. Певице, родившейся в Киеве, въезд был запрещен из-за ее концертов в Крыму.