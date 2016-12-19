Главу МВФ Кристин Лагард признали виновной в халатности

Французский суд признал директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард виновной в халатности при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката подсудимой Патрика Мезоннёва.

«Она признана частично виновной — по одному из двух обвинений, которые были против нее выдвинуты, — но я констатирую, что она ни к чему не приговорена", — заявил Мезоннёв.

Отмечается, что Лагард освобождена от наказания ввиду того, что суд не считает необходимым применять к ней какие-либо меры вплоть до того, что формально глава МВФ не будет иметь судимости в стране.

«Нужно понимать, что суд решил не приговаривать госпожу Лагард к какому-либо наказанию, добавив, что во французской системе за ней не будет числиться судебного дела», — сообщила сторона защиты.

Суд принял свое решение не смотря на рекомендации французской прокуратуры снять с Лагард все обвинения.

Сама глава МВФ на оглашении приговора отсутствовала ввиду служебной необходимости задержаться в США.

Напомим, Лагард была фигурантом дела предпринимателя Бернара Тапи. Франция выплатила ему 404 млн евро в 2008 году за ущерб, который он якобы понес при продаже компании Adidas. Кристин Лагард занимала тогда должность министра экономики и курировала дело о компенсации бизнесмену.