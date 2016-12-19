ЦБ отозвал лицензии у четырех банков

Центральный банк России сообщил об отзыве лицензий у четырех банков.

Лицензий лишились нижегородский «ФОРУС Банк», краснодарский «ИДЕЯ Банк», московский «МИРЪ» и вологодский «Вологдабанк».

«ФОРУС Банк» лишился лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и за неудовлетворительное качество активов. Назначена временная администрация. «ФОРУС Банк» занимал 374-е место в банковской системе РФ.

«ИДЕЯ Банк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. В банк, занимавший 264-е место в российской банковской системе, назначена временная администрация.

Лицензия у банка «МИРЪ» отозвана за размещение денежных средств в низкокачественные активы, не были созданы адекватные принятым рискам резервы на возможные потери. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Он занимал 381-е место в российской банковской системе.

Лицензия «Вологдабанка» также отозвана за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Помимо этого руководство банка не отражало в учете фактически отсутствующие активы и представляло в Банк России отчетность, скрывающую реальное финансовое положение банка. «Вологдабанк» занимал 429-е место в банковской системе РФ.