В ЛНР сообщили о боях на всем дебальцевском направлении

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР сообщает о боях по всей линии соприкосновения в районе Дебальцево, передает Lug-info.com слова официального представителя милиции Андрея Марочко.

Он отметил, что украинские войска вторые сутки предпринимают попытки прорыва.

«Идут бои по всей линии соприкосновения на Дебальцевском направлении. Бойцы Народной милиции ЛНР не дают возможности противнику продвинуться к населенным пунктам», — сказал Марочко.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины использует артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы и тяжелую технику.

В свою очередь, в пресс-центре украинской силовой операции (АТО) заявляют о многочисленных обстрелах своих позиций из артиллерии со стороны ДНР и ЛНР. В сообщении пресс-центра АТО в Facebook говорится, что накануне «противник значительными силами попытался осуществить обходной маневр опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское с целью выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций и изменить линию соприкосновения сторон».

Отмечается, что украинской армии удалось отбросить противника и совершить контратаку в его фланг.

В АТО оценили потери ДНР и ЛНР в более 25 человек убитыми и до 30 раненых.

При этом представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, как передает РИА Новости, сообщил на брифинге о гибели пяти украинских солдат и о 16 пострадавших.