В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ в районе Дебальцево

Украинская армия попыталась прорвать оборону самопровозглашенной ЛНР в районе сел Калиновка и Логвиново. Об этом сообщает Lug-info.com со ссылкой на начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

Отмечается, что 18 декабря подразделения 54-й бригады Вооруженных сил Украины под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва от поселка Луганское в район села Калиновка. В результате боестолкновения, по данным ЛНР, киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 получили ранения.

Также сообщается о двух раненых военных ЛНР и двух пропавших без вести.

Кроме того в ночь на 19 декабря Вооруженные силы Украины начали обстреливать район Логвиново из 152-мм артиллерии и минометов, сообщают в ЛНР. Логвиново расположено в 6 км к северо-западу от Дебальцево.

«Все попытки прорвать нашу оборону закончились полным провалом для киевских силовиков», — резюмировал Анащенко.