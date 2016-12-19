Маккейн признал утрату США мирового лидерства

Председатель комитета Сената США по делам Вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что США утратили роль мирового лидера. В своем интервью телеканалу CNN он заявил, что подрыв этого статуса вызвал появление признаков развала глобального порядка, установившегося после Второй мировой войны.

В частности, Маккейн упомянул ситуацию в Сирии. Он также напомнил о захвате китайскими ВМС американского подводного беспилотного аппарата и о якобы имевших место попытках российских хакеров вмешаться в ход выборов президента США.

В середине ноября Маккейн обвинил российские власти в поддержке сирийского лидера Башара Асада и нанесении ударов по провинциям Хомс и Идлиб. Он заявил, что не может верить словам российского лидера Владимира Путина о возможном улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.