Медведев потребовал пресечь незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабинету министров РФ разобраться с оборотом спиртосодержащей жидкости в стране и потребовал принять все необходимые для изъятия из незаконного оборота в рознице спиртосодержащей продукции. Об этом пишет RT.

Такое заявление Медведев сделал в связи с ситуацией в Иркутске, где произошло массовое отправление средством для принятия ванн «Боярышник», которое содержит этиловый спирт.

«Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя», — пояснил премьер-министр.

Он отметил, что на таких препаратах указывается, что они являются лекарственными средствами, которые можно употреблять. Реализацию в автоматах спиртосодержащих веществ премьер назвал «безобразием».

«Все это фасуется в довольно значительные емкости, продается иногда через автоматы. Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов. Я даже сейчас не про конкретную ситуацию, а в целом», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутске возросло до 33 человек.