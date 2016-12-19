Медведев пожелал Путину здоровья и пригласил на чашку чая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал российскому президенту Владимиру Путину успехов и здоровья в наступающем 2017 году и пригласил на чашку чая, передает RT.

«Хотел бы от нашего имени, от имени правительства пожелать, Владимир Владимирович, Вам, как президенту страны, успехов, всего самого доброго и, конечно, здоровья в наступающем году, и пригласить на чашку чая», — сказал Медведев.

Напомним, что Путин 19 декабря провел итоговую в 2016 году встречу с членами российского правительства, в ходе которой назвал задачи на 2017 год.

Среди первостепенных задач глава государства выделил необходимость структурных изменений в экономике РФ, в частности, для обеспечения роста ВВП. Путин сделал акцент и на социальную сферу, а также отметил необходимость улучшения предпринимательского климата в стране и достижения заявленных показателей в демографии и здравоохранении населения.