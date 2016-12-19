Михалков оформил свои размышления о «Ельцин Центре» в письме Совфеду

Режиссер Никита Михалков написал письмо в Совет Федерации со своими комментариями по поводу «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Письмо он передал вице-спикеру верхней палаты парламента Ильясу Умаханову, передает ТАСС.

Михалков вновь выступил перед парламентариями по поводу центра, в котором побывал 17 декабря.

«Я имел полное представление о том, что происходило в "Ельцин Центре", но позавчера я туда поехал. Это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о Центре еще жестче», — отметил режиссер.

В самом центре рассказали, что Михалков посетил лишь два зала из восьми и в основном сосредоточился на комментариях под телекамеры.

«Непримиримый борец с "Ельцин Центром" не двинулся дальше второго зала основной экспозиции. <…> Михалков не нашёл времени для того, чтобы почитать документы, послушать видеосвидетельства очевидцев или хотя бы внимательно посмотреть хронику. При этом половину времени, отведенного им на музей, он потратил на монологи, предназначенные для сопровождающей его телекамеры. Сценарий "посещения музея" оказался бесхитростным — тот же "Бесогон", но в интерьерах Музея Ельцина», — говорится в сообщении центра в Facebook.

До этого Михалков, выступая перед членами Совфеда 9 декабря, раскритиковал то, как в «Ельцин Центре» преподносится российская история, и просил принять меры.