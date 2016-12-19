«Газпром» предупредил Украину о подорожании газа

На мировом рынке растут цены на газ, поэтому стоимость поставок «Газпрома» в первом квартале 2017 года будет выше, чем в конце 2016 года. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.

Комментируя цену для Украины он сказал: «У нас есть формула цены [в договоре], поэтому давайте дождемся окончания четвертого квартала. Здесь, наверное, только надо отметить, что сейчас повышательная тенденция на газовом рынке, цена на нефть подросла. И это конечно сказывается на цене газа».

Украина прекратила закупку газа напрямую у России в ноябре 2015 года. «Нафтогаз Украины» закупает транзитный газ в ЕС.