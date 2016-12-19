Российское правительство продлит субсидирование ипотеки

Правительство РФ намерено продлить программу субсидирования ставок по ипотечным кредитам. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

По его словам, на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам правительство уже потратило 10,7 млрд рублей.

«Мы и дальше будем продолжать действовать в этом направлении. Что касается жилищного строительства, это задача не только экономическая, но и социальная — обеспечить качественным и доступным жильем большинство граждан нашей страны», — пообещал вице-премьер.

Речь идет о программе «Ипотека с государственной поддержкой», принятой в марте 2015 года. Ее действие заканчивается 31 декабря 2016 года.

Ранее министр строительства РФ Михаил Мень говорил, что для 2017 года эта программа не будет актуальна.