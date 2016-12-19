В Иркутске от отравления настойкой боярышника умерло 17 человек

В Иркутске от отравления суррогатным алкоголем скончались 17 человек, сообщает прокуратура Иркутской области.

В сообщении ведомства сказано, что на 19 декабря в городские больницы было доставлено 37 человек, в настоящее время скончались 17 пациентов. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство для принятия ванн «Боярышник». Пострадавшие жили в иркутском микрорайоне Ново-Ленино.

По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Напомним, 18 декабря стало известно, что в Иркутске погибли восемь человек. Еще шестеро горожан были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии из-за острого химического отравления спиртосодержащей жидкостью.

Пострадавшие поступали в городские больницы 17 и 18 декабря.

В тот же день пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области подтвердила гибель восьми человек и госпитализацию девяти после употребления настойки боярышника.

Образцы жидкости были направлены на экспертизу в ГУ МВД России по Иркутской области.