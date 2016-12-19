Постпред США отметил отсутствие угрозы для НАТО со стороны России
Постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора Дуглас Льют признал, что вопреки многочисленным утверждениям, Россия не планирует нападение на страны НАТО. Об этом он сообщил в интервью на телеканале АВС.
При этом Льют отметил, что Североатлантический альянс считает необходимым ободрить находящихся на «переднем крае» союзников, таких как Эстония. Кроме того, постпред США заявил, что Россия «превратилась в источник нестабильности и неопределенности, непредсказуемости».
Льют также сообщил, что в повестку дня заседания Россия-НАТО в Брюсселе, которое должно состояться 19 декабря, не входят вопросы кибербезопасности, но выразил уверенность в том, что некоторые члены альянса намерены прояснить информацию о сохраняющемся враждебном влиянии РФ на страны альянса.
Постпред РФ при НАТО Александр Глушко ранее утверждал, что рассчитывает на откровенный разговор о безопасности Европы на этом заседании, в особенности с учетом последствий усиления присутствия альянса на восточном фланге.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине и прозрачность военной деятельности в Европе. Он подчеркнул, что укрепление обороны не противоречит поддержанию политического диалога с Россией.
14 декабря эксперты НАТО в докладе Совета по международным отношениям назвали конфронтацию с Россией наибольшей угрозой в 2017 году.
В начале декабря Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с Россией до тех пор, пока она «продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе».