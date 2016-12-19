В Москве госпитализирован режиссер Владимир Наумов

Советский и российский режиссер, сценарист, актер, продюсер и педагог Владимир Наумов госпитализирован в НИИ Склифосовского в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

89-летний режиссер продолжает работать на студии «Мосфильм» и входит в правление киноконцерна.

Наумов снял 18 кинокартин, среди которых «Тегеран-43», «Скверный анекдот», «Тревожная молодость», «Мир входящему», «Десять лет без права переписки» и многие другие. Девятнадцатая картина Наумова должна выйти в 2017 году.

Его лучшей работой считается номинированная на золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале картина «Бег», снятая по мотивам произведений Михаила Булгакова.

В разное время режиссер удостоился шести орденов, ему присвоены звания Народный артист СССР и Заслуженный деятель искусств РСФСР.