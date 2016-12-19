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19 декабря 2016, 19:14
Владимир Путин выборы ЦИК Элла Памфилова

Памфилова попросила Путина внедрить систему видеонаблюдения на выборах-2018

Владимир Путин и Элла Памфилова
Владимир Путин и Элла Памфилова
Пресс-служба Кремля

Глава Российской Федерации Владимир Путин встретился с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. В ходе разговора глава ЦИК отчиталась об итогах прошедших выборов в Госдуму РФ и выступила с новыми предложениями к российскому лидеру относительно предстоящих в 2018 году выборов президента страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Памфилова поблагодарила представителя власти за организацию видеонаблюдения на избирательных участках.

«Я бы хотела Вас поблагодарить за поддержку: только благодаря Вам и Правительству, премьеру нам удалось в сжатые сроки организовать видеонаблюдение почти на трети участков. Кстати, в этом тоже во многом был залог открытых, свободных выборов», — подчеркнула она.

Председатель отметила положительный опыт использования видеонаблюдения и предложила создать целую систему отслеживания хода голосования в режиме онлайн.

«Я подготовила предложение, надеюсь, Вы поддержите этот тренд, о создании системы видеонаблюдения на предстоящих президентских выборах», — отметила Памфилова.

Путин заверил, что выступает за увеличение прозрачности выборов и пообещал работать над этим вопросом.

«Элла Александровна, Вы знаете мою позицию: чем чище, чем прозрачнее выборы, тем выше легитимность того органа власти, который с помощью этих выборов формируется. Поэтому будем работать. Деньги, конечно, надо будет посчитать, согласовать с Правительством, с Минфином. Но, безусловно, будем работать над реализацией Ваших предложений», — резюмировал глава России.

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