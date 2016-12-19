Песков заявил об отсутствии времени на отслеживание голосования выборщиков в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за проведением голосования выборщиков в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вообще не следим, времени нет, но, безусловно, когда новости поступят, мы их отфиксируем», — сказал Песков.

Он также сообщил, что правительство РФ пока не поддерживает никаких контактов со сформированной администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, голосование выборщиков проходит 19 декабря.

22 ноября демократы-выборщики призвали своих коллег от республиканской партии не отдавать свои голоса за избранного президента США Дональда Трампа.

6 декабря стало известно, что выборщик от штата Техас фельдшер скорой помощи Крис Супрун решил не отдавать свой голос за Дональда Трампа. Причиной он назвал сотни полученных звонков и писем с просьбой этого не делать.