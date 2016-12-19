Путину доложили об отравлениях в Иркутске

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с массовым отравлением суррогатным спиртосодержащим веществом в Иркутске, передает «Интерфакс».

«Безусловно. Это страшная трагедия. Безусловно, этот пласт проблем хорошо известен. Президенту докладывалось, и, безусловно, это требует самого пристального внимания и принятия мер», – сообщил пресс-секретарь главы РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал разобраться с незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости в стране.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления спиртосодержащей жидкостью для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске возросло до 33 человек. Средство содержит в себе этиловый спирт.