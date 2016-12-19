Песков прокомментировал слова Киссинджера о России и Путине‍

Представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно отметил сравнение экс-госсекретарем США Генри Киссинджером президента РФ Владимира Путина с героем одного из романов Федора Достоевского. Песков заявил, что Киссинджер имеет хорошие отношения с Путиным, несмотря на существующие противоречия в политико-экономических взглядах. Об этом пишет РИА Новости.

«Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история», — заверил Песков.

Он подчеркнул, что Путин и Киссинджер «каждый раз используют возможность, чтобы неформально обменяться мнениями о том, что происходит как между двумя нашими странами, так и в мире».

Напомним, что Киссинджер в интервью телеканалу CBS выразил надежду на американские кибератаки в отношении России, а также рассказал о своих впечатлениях от Путина, сравнив его с героем романа Достоевского «Преступление и наказание».

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию в кибератаках. В свою очередь Кремль все приписываемые обвинения опровергает.