Песков рассказал про «сумасшедший день» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в связи с предстоящими предновогодними встречами график главы государства Владимира Путина очень плотный, передает Rueconomics.ru.

«У него просто сумасшедший день: 19 декабря глава государства успел посетить Дом правительства, где подвел итоги работы кабмина и озвучил поручения на следующий год», — отметил Песков.

«Кроме этого, у президента сегодня запланирован целый ряд двусторонних встреч, несколько международных телефонных разговоров», — добавил пресс-секретарь.

Песков также рассказал, что на вторую часть дня у главы России запланирована встреча с представителями деловых кругов страны. А вечером Путин может посетить Малый театр, который открывается после ремонта.