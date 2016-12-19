Источник узнал об ошибке пилотов упавшего Ил-18

Экипаж военного транспортного самолета Ил-18, потерпевшего аварию в Якутии, неверно оценил высоту, передает ТАСС мнение источника в экстренных службах региона.

Отмечается, что во время захода на посадку в аэропорт Тикси «в условиях полярной ночи и безориентирной местности» пилоты неверно оценили высоту и «очень мягко задели землю».

В итоге пострадали 32 военнослужащих, из которых 16 находятся в тяжелом состоянии.