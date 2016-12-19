19 декабря 2016, 11:57
Источник узнал об ошибке пилотов упавшего Ил-18
Экипаж военного транспортного самолета Ил-18, потерпевшего аварию в Якутии, неверно оценил высоту, передает ТАСС мнение источника в экстренных службах региона.
Отмечается, что во время захода на посадку в аэропорт Тикси «в условиях полярной ночи и безориентирной местности» пилоты неверно оценили высоту и «очень мягко задели землю».
В итоге пострадали 32 военнослужащих, из которых 16 находятся в тяжелом состоянии.
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