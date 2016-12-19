Плющенко не вошел в состав сборной России на Олимпиаду-2018

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не попал в расширенный состав национальной команды России для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В опубликованном на сайте Олимпийского комитета РФ списке нет его фамилии.

Руководитель управления содействия олимпийской подготовке Олимпийского комитета России Александр Грушин заявил «Спорт-Экспрессу», что расширенный список, состоящий из 690 человек, окончательным не является.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ранее заявлял «Р-Спорту», что если Плющенко решит продолжить карьеру в сезоне 2017/2018, он его поддержит.

«В последний раз он сказал, что все будет зависеть от состояния его спины. Он хотел продолжать выступать. В Сочи определенный тон в командных соревнованиях задал именно Женя. Если у него будет желание продолжать, мы его поддержим», — сказал Горшков.