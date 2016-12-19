Польша оспорила увеличение поставок «Газпрома» в обход Украины

Польша подала жалобу в Европейский суд на решение Еврокомиссии, разрешившей «Газпрому» увеличить использование газопровода OPAL. Об этом сообщает Reuters.

OPAL объединяет «Северный поток» с трубопроводами Центральной и Западной Европы. При этом российский газ идет в обход Украины.

«Это создает серьезный риск для безопасности газовых поставок для Польши, так как она становится зависимой от единственного источника», — отметила представитель МИД Польши Иоанна Вайда.

Еврокомиссия в октябре разрешила «Газпрому» увеличить использование OPAL с 50% до 70-80%.