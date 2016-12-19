Посла России в Турции убил полицейский

Мужчина, застреливший российского посла Андрея Карлова в Анкаре, — это 22-летний полицейский Мевлют, сообщает в твиттере курдский активист Gilgo, публикуя фото нападавшего в парадной форме.

Отмечается, что Алтинташ — выпускник полицейской школы в Измире, он служил в управлении общественного порядка полиции Анкары.

Ранее СМИ сообщали, что нападавший прошел на фотовыставку, где находился посол, предъявив удостоверение полицейского.

После того как он выстрелил в Карлова, мужчина сказал «Аллах акбар!» и заявил, что это месть за сирийский Алеппо.