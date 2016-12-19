19 декабря 2016, 21:04
Посла России в Турции убил полицейский
Мужчина, застреливший российского посла Андрея Карлова в Анкаре, — это 22-летний полицейский Мевлют, сообщает в твиттере курдский активист Gilgo, публикуя фото нападавшего в парадной форме.
Отмечается, что Алтинташ — выпускник полицейской школы в Измире, он служил в управлении общественного порядка полиции Анкары.
Ранее СМИ сообщали, что нападавший прошел на фотовыставку, где находился посол, предъявив удостоверение полицейского.
После того как он выстрелил в Карлова, мужчина сказал «Аллах акбар!» и заявил, что это месть за сирийский Алеппо.
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