Большинство опрошенных россиян заявили о снижении уровня жизни

«Левада-центр» провел общероссийский опрос, посвященный уровню жизни россиян. Как следует из результатов исследования, большинство опрошенных уверены в том, что уровень жизни продолжает ухудшаться.

Так думают 60% респондентов, еще 30% считают, что положение за 2016 год не изменилось. Для 5% оно улучшилось, еще 5% не смогли определиться с ответом.

Годом ранее пессимистов было гораздо больше: 75% считали, что за год уровень жизни «основной части населения России» изменился к худшему. 17% говорили о том, что он не изменился.

Также 54% считают, что за 2016 год ухудшились условия, позволяющие хорошо зарабатывать в России. Для 33% положение не изменилось, 5% заявили, что оно изменилось к лучшему.

Значительная часть опрошенных (40%) считают, что за год стали хуже работать больницы и поликлиники. О том, что положение не изменилось, заявили 45% респондентов.

Работа полиции и других правоохранителей, по мнению большинства (56%), осталась на том же уровне, что и годом ранее. Об ухудшении заявили 22%. Об улучшении — 9%.

Опрос проводился 9-12 декабря среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.