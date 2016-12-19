Уволен еще один замглавы Минобрнауки

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра образования и науки Александра Повалко. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что чиновник уволен «в связи с переходом на другую работу».

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Повалко будет уволен из ведомства по окончании своего отпуска.

16 декабря стало известно об увольнении заместителя министра образования Натальи Третьяк по ее просьбе. Также заявления на увольнение по собственному желанию написали руководители двух департаментов министерства.