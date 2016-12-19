Украина национализирует Приватбанк Коломойского

Украина полностью выкупит у акционеров крупнейший в стране по размерам активов банк — Приватбанк. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Сейчас основным акционером кредитной организации является бизнесмен Игорь Коломойский. Ему принадлежит 41,6% компании, еще 33,2 % находятся в собственности Геннадия Боголюбова.

Государство станет владельцем 100% акций Приватбанка через Минфин, что, как отмечается, «гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов».

Национализация, говорится в сообщении, «происходит в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке».

Национализировать кредитную организацию предложил Национальный банк Украины и Совет финансовой стабильности.

Как проинформировала правительство глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк, частные акционеры Приватбанка сами обратились с предложением национализировать компанию.

Приватбанк на сутки приостановит исполнение платежи юридических лиц, сообщила в Facebook член Национального совета реформ Виктория Страхова.

Она отметила, что платежи, поступившие 19 декабря, будут исполнены 20 декабря.