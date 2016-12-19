Порошенко выступил с обращением из-за национализации Приватбанка

Президент Украины Петр Порошенко выступил со специальным обращением к согражданам по поводу национализации крупнейшего в стране по активам Приватбанка. Об этом говорится на сайте главы государства.

О переходе 100% банка в госсобственность стало известно сегодня. Предыдущим акционером банка являлся Игорь Коломойский с 41,6% компании. Еще 33,2 % принадлежали Геннадию Боголюбову.

По словам Порошенко, от состояния дел в этом банке косвенно «зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране».

«Из-за этого его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Именно поэтому мы прибегаем к беспрецедентному решению — его переходу в стопроцентную государственную собственность», — отметил президент.

Он добавил, что государство гарантирует клиентам Приватбанка «неприкосновенность и целостность их денег».

Управлять кредитной организацией будет некая группа специалистов, сформированная при участии Европейского банка реконструкции и развития.

Со своей стороны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в Приватбанке более 3 млн украинцев получают пенсии, 500 тысяч студентов — стипендии, еще 1,6 млн граждан — социальные пособия, передает 112.ua.

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, «после того как банк полностью стабилизируется, начнет реализовывать стратегический план развития, государство планирует этот банк продать».

По словам главы российского банка ВТБ Андрея Костина, которого цитирует RNS, национализация Приватбанка является «вопиющим беззаконием».

Он отметил, что это решение «показывает, что государство спасает олигархов, которые ограбили свой народ». По оценкам Костина «дыра» в Приватбанке составляет около 150 млрд рублей.

«Эти деньги были выведены через связанные структуры Коломойским и... счета, скорее всего», — считает Костин.