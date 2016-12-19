В Иркутске нашли цех по производству «Боярышника»

Заместитель начальника УВД по Иркутску Герман Братчиков сообщил об обнаружении подпольного цеха по производству спиртосодержащей жидкости для принятия ванны «Боярышник», от употребления которого погиб, по последним данным, 41 человек, передает ТАСС.

Братчиков рассказал, что цех находится в Ленинском районе Иркутска, на территории садоводства. Помимо «Боярышника» там нашли контрафактную алкогольную продукцию марок «Царская охота» и «Финляндия серебристая». Он отметил, что сотрудниками правоохранительных органов изъяты несколько канистр с жидкостью и отправлены на экспертизу.

В УВД сообщили о задержании семи человек, по подозрению в причастности к массовому отправлению в Иркутске. Двое из них являются предпринимателями, которые реализовывали «Боярышник» на мелкооптовых рынках города.

Дело о гибели людей от спиртосодержащей жидкости передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В настоящее время в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Начальник управления по информационной политике администрации Иркутска Игорь Наумкин заявил о приостановлении продажи непищевой спиртосодержащей продукции, включая стеклоочистители.

Сотрудники управляющих компаний, полиции и администрации Иркутска начали поквартирный обход в городе и обход теплотрасс с целью предупреждения социально незащищенных граждан о возможной опасности, связанной с употреблением жидкости, содержащей алкоголь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе массовых отравлений суррогатным спиртосодержащим веществом в Иркутске. А премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал пресечь ее незаконный оборот.