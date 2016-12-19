Астрономы впервые узнали погоду на экзопланете

Ученым впервые удалось зафиксировать погодные явления, в том числе ураганные ветры и изменения облачности, на планете, которая находится за пределами Солнечной системы.

Все это было замечено на планете HAT-P-7 b, материнская звезда которой находится в созвездии Лебедя. От Земли эту планету отделяет 1044 световых года. HAT-P-7 b относится к классу «горячих Юпитеров». Ее масса составляет 1,776 масс Юпитера (в 16 раз больше Земли), а диаметр – 1,363 диаметра Юпитера. Она вращается вокруг своей звезды с периодом 2,2 суток. Из-за гравитационного взаимодействия со звездой одна сторона планеты все время обращена в сторону звезды. Температура поверхности на освещенной стороне, по оценке астрономов, около 2 500 °C, так что HAT-P-7 b претендует на звание самой горячей из известных нам экзопланет. Открыл ее космический телескоп «Кеплер» в 2008 году.

Группа британских астрономов проанализировала данные об этой планете, которые «Кеплер» собирал четыре года. Определив изменение в количестве света, отраженного атмосферой HAT-P-7 b, ученые отметили сильные изменения в положении самой яркой ее области. Это, по их мнению, свидетельствует об очень сильных ветрах, которые влияют на облака в атмосфере. «Сильные ветры дуют вокруг планеты, перемещая облака с ночной стороны на дневную, – говорит один из авторов работы Дэвид Армстронг (David Armstrong). – Скорость ветра изменяется настолько резко, что приводит к появлению огромных облачных образований, которые растут, а затем исчезают».

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy. Ученые надеются, что примененные ими методы будут использованы и при изучении других экзопланет.