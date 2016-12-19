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19 декабря 2016, 16:32
античность археология история Турция

В Турции найдена кухня возрастом 2600 лет

AA Photo

Турецкие археологи, ведущие раскопки древнего города Даскилеон, нашли кухню, возраст которой составляет не менее 2600 лет.

О предназначении помещения говорит обнаруженная кухонная утварь, среди которой, например, каменные ступки, а также следы рыбы и семян съедобных растений. По словам руководителя раскопок профессора Каана Ирена (Kaan İren) с кафедры археологии университета города Мугла, найденные на раскопках таблички и керамика позволяют датировать сооружение VIII веком до н. э.

Археологи на самом деле нашли не одну, а целых две кухни. Первая существовала около 600 года до н. э. и была разрушена при пожаре. На ее руинах было построено новое помещение, которое тоже использовалось для приготовления пищи и тоже погибло во время пожара около 540 года до н. э. Это первая полностью оборудованная кухня эпохи Лидийского царства, найденная на территории Турции. Неподалеку ученые нашли гробницы в курганах, один из которых был укреплен стеной высотой шесть с половиной метров. Исследование гробниц будет продолжено.

Город Даскилеон находится в азиатской части Турции, примерно в 30 километрах от Мраморного моря. Археологи обнаружили его руины в 1952 году. В ходе раскопок выяснилось, что поселение на этом месте существовало с бронзового века. Основание города приписывается лидийцу Даскилу, отцу царя Гига. В 547 году до н. э. город был завоеван Киром Великим (возможно, именно с этим событием связан пожар, следы которого нашли археологи). При персах Даскилеон стал столицей сатрапии Геллеспонтская Фригия. Там был построен зороастрийский храм – самый западный из известных ученым. В 2005 году археологи нашли в Даскилеоне дворец персидского сатрапа Артабаза, построенный в 447 году до н. э. В 334 до н. э. на реке Граник недалеко от Даскилеона произошла битва, в которой Александр Македонский разбил персидскую армию.

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