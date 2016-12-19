Правительство Польши намерено купить «Даму с горностаем»

Польское правительство ведет переговоры с князем Адамом Каролем Чарторыйским и Фондом князей Чарторыйских о приобретении предметов искусства из коллекции фонда, в том числе «Дамы с горностаем» – единственной находящейся в Польше картины Леонардо да Винчи.

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Семейство Чарторыйских владело «Дамой с горностаем» с XVIII века. Когда при подавлении польского восстания 1830 года русская армия захватила дворец Чарторыйских, собрание картин, в том числе и «Даму с горностаем», успели вывезти в Париж, где семья жила в эмиграции. В 1878 году «Дама с горностаем» вернулась в Польшу и была выставлена в только что открытом Музее Чарторыйских в Кракове. Во время Второй мировой войны картина оказалась в Германии, но в 1940 году генерал-губернатор Польши Ганс Франк захотел повесить ее в своем кабинете, поэтому «Даму с горностаем» вновь привезли в Краков. После войны ее вернули в Музей Чарторыйских, который вскоре был национализирован.

В 1991 году коллекция предметов искусства, хранящаяся в музее, и библиотека княжеского семейства были возвращены живущему в Испании наследнику рода Чарторыйских – Адаму Каролю. По соглашению, заключенному между владельцем и министерством культуры коллекция не должна быть разделена и продолжает выставляться в краковском музее. Фонд князей Чарторыйских финансировал реконструкцию зданий музея.

Однако между фондом и министерством культуры уже неоднократно возникали трения по поводу предоставления предметов из музейной коллекции для выставок. Правительство Польши понимает, что как предмет частной коллекции «Дама с горностаем», признанная национальным достоянием, может теоретически покинуть территорию страны. В результате правительство вступило в переговоры с Фондом князей Чарторыйских по поводу покупки коллекции. Пока неясно, полностью или частично государство планирует выкупить музейное собрание, но «Дама с горностаем» безусловно будет в числе приобретенных предметов. В любом случае речь идет о сделке на огромную сумму, так как только страховая цена «Дамы с горностаем» составляет 350 миллионов долларов.