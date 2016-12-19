В ProScience-Театре выступит японовед Александр Мещеряков

Через несколько минут на сцене Центрального дома журналиста начнется выступление японоведа Александра Мещерякова в ProScience-театре. Сегодняшняя тема «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

Александр Николаевич Мещеряков — доктор исторических наук, профессор РГГУ, «История древней Японии», «Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения», «Стать японцем: Топография тела и его приключения», «Книга японских обыкновений», «Книга японских символов», «Герои, творцы и хранители японской старины» и других. За книгу «Император Мэйдзи и его Япония» Александр Мещеряков получил премию Просветитель 2012 года.

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих