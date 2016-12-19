Путин представил убитого в Турции посла к посмертной награде

Российский лидер Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству РФ представить убитого в Турции посла Андрея Карлова к государственной награде посмертно, передает РИА Новости.

«Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич», — заявил Путин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным.

По словам главы государства, Карлова необходимо «посмертно представить к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти».

Путин отметил, что российский посол, застреленный выпускником полицейской школы в Турции, «ушел из жизни на боевом посту».

Кроме того, президент РФ выразил свои соболезнования родным и близким погибшего дипломата, заверив, что Карлов «был интеллигентным и добрым человеком».

Напомним, в понедельник 19 декабря в Галерее современного искусства в турецкой столице Анкаре на открытии выставки был застрелен посол РФ Андрей Карлов. Убийца — офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ — неоднократно выстрелил в спину 62-летнему дипломату, когда тот выступал на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».

Известно, что в ходе перестрелки были ранены еще трое посетителей выставки, после чего стрелявший был ликвидирован находившимися там силовиками.