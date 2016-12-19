Офис РИА Новости в Киеве подвергся нападению

В киевский офис РИА Новости ворвались около 20 человек. Как сообщает агентство, они потребовали прекратить работу видеомоста с городами Украины.

Видеофорум проводился в рамках Съезда украинских землячеств России.

Ворвавшиеся люди выкрикивали антироссийские лозунги. Работники агентства вызвали охрану и полицейских, журналисты отказались прервать трансляцию и покидать рабочие места.

После прибытия полиции хулиганы покинули помещение. В настоящее время агентство работает в нормальном режиме.

20 июля в Киеве неизвестный мужчина напал на шеф-редактора украинского Forbes Марию Рыдван. Она получила резаные раны рук и лица.

20 июня в центре Киева был взорван автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Он погиб.