Правительство России отказалось участвовать в суде по скифскому золоту

Ни министерство культуры, ни правительство России не будут участвовать в судебном процессе по возвращению коллекции «золота скифов», вывезенной из Крыма незадолго до его присоединения к России. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает «Интерфакс».

«Мы не участвуем в процессе. Это процесс крымских музеев. Это спор между крымскими музеями, где это золото было — где эти артефакты были найдены, изучены, обследованы, отреставрированы и долгие годы хранились — и голландским музеем», — отметил глава Минкульта.

Коллекция была составлена из собраний четырех крымских музеев и музея в Киеве. В феврале 2014 года экспонаты вывезли в Германию, а затем в Нидерланды на выставку «Крым — золотой остров в Черном море».

14 декабря суд Амстердама решил, что вся коллекция принадлежит Украине и должна быть возвращена в Киев.

Представители крымских музеев намерены подать апелляцию на это решение.