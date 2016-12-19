Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо относительно присутствия международных наблюдателей за эвакуацией из сирийского города. Ее текст был составлен на основе проектов, предложенных Францией и РФ, передает RT.
Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что после трехчасового обсуждения члены Совета Безопасности ООН согласовали «хороший текст проекта резолюции», который является компромиссным вариантом двух проектов (РФ и Франции).
Напомним, 18 декабря Совбез ООН рассмотрел французский проект резолюции о привлечении наблюдателей всемирной организации к мониторингу эвакуации в Алеппо. Однако Россия выступила против размещения сотрудников организации в сирийском городе, ссылаясь на то, что они не обладают необходимой подготовкой и могут подвергнуться реальной опасности. РФ предложила альтернативный проект резолюции с поручением генсеку ООН обеспечить соответствующую подготовку миссии.