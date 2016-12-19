Росгвардия займется выявлением подрыва государственных устоев

Первый заместитель главкома Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что в обязанности службы входит, в том числе, обнаружение угроз для государственного строя РФ. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

«Разведка войск национальной гвардии будет заниматься не только войсковыми способами вскрытия местонахождения незаконных вооруженных формирований или лидеров их бандгрупп, но и вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя. Но прежде всего — для безопасности наших с вами граждан», — заявил Меликов.

Он подчеркнул, что угрозой может считаться межнациональная ненависть или межрелигиозная неприязнь, причем их значение может нивелироваться, а может и быть использовано для подрыва государственных устоев.

Меликов отметил, что Росгвардия будет пресекать любые действия, направленные на создание предпосылок для массовых беспорядков, но служба не будет бороться с революционными движениями.

«Если вдруг мы будем видеть, что какое-то мероприятие, не важно общественно-политическое или спровоцированное агрессивными футбольными фанатами, или какими-то радикальными элементами, может привести к групповым нарушениям общественного порядка или перейти к массовым беспорядкам и эти действия могут создать угрозу для жизни и здоровья населения, конечно, Росгвардия будет эти действия пресекать», — заявил Меликов.

Напомним, 16 декабря Глава управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Мауль заявил, что Росгвардия будет бороться с «пятой колонной» и «революционными брожениями».