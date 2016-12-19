«Росгосстрах» войдет в состав холдинга «Открытие»

Группы «Открытие» и «Росгосстрах» планируют объединиться. Такое решение продиктовано сложной ситуацией на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и необходимостью привлечения средств для развития бизнеса «Росгосстраха», передает РБК со ссылкой на несколько источников в финансовой сфере.

Предполагается, что объединение состоится в 2017 году. Будет создана крупнейшая частная финансовая группа. Ее активы будут составлять более 4 трлн рублей, а клиентская база — 50 млн человек.

Сделка затронет также дочерний банк «Росгосстраха» — Росгосстрах Банк. Владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров станет миноритарным акционером «Открытие Холдинг». Контроль над бизнесом «Росгосстраха» перейдет «Открытие холдингу».

«Открытие» будет работать над развитием банковского бизнеса наряду с инвестиционным и брокерским. «Росгосстрах» полностью займется управлением страховым бизнесом.