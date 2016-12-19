МВД сообщило о задержании шести подозреваемых в хищении 800 млн рублей у «Ростеха»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Москве шести подозреваемых по делу о хищении 800 млн рублей госкорпорации «Ростех». Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

«По подозрению в противоправной деятельности задержаны 6 человек. В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым — домашний арест», — отметила Волк.

Задержанные подозреваются в выводе из легального оборота похищенных денежных средств предприятий с использованием фирм-«однодневок» и в незаконных банковских операциях с похищенными денежными средствами.

«В результате оперативных мероприятий и следственных действий изъяты денежные средства в особо крупном размере, а также печати и штампы фиктивных организаций», — рассказала представитель МВД РФ.

Отмечается, что «из ранее возбужденного уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность)».

Напомним, что летом текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела о хищении 800 млн рублей у госкорпорации «Ростех». Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны бывший гендиректор ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» Мурад Сафин и экс-глава ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов.