Ростуризм дал рекомендации в связи с убийством посла в Турции

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) обратилось к российским гражданам, в настоящее время отдыхающим в Турции, с призывом избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать мест своего проживания, передает «Интерфакс».

Кроме того, Ростуризм выразил свои соболезнования родным, коллегам и друзьям скончавшегося в результате покушения российского посла Андрея Карлова.

Напомним, в ходе открытия фотовыставки в Центре современного искусства, где посол выступал с речью, неизвестный несколько раз выстрелил в дипломата, после чего был ликвидирован находившимися на мероприятии силовиками. В МИД РФ уже заявили, что это был теракт.