ЕС официально продлил санкции против России

Евросоюз (ЕС) еще на полгода, до 31 июля 2017 года, официально продлил экономические санкции против России. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Представители Евросоюза напомнили, что лидеры западных стран связывают продолжительность санкций с выполнением минских соглашений.

«19 декабря 2016 года Совет продлил экономические санкции против некоторых секторов экономики России до 31 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято, отмечается Советом ЕС, из-за не выполнения в полном объеме минских соглашений.

Экономические санкции ЕС против России были введены с 1 августа 2014 года, а через месяц они были расширены.

В качестве ответных мер российская сторона ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых западных стран. В частности, под запрет попали фрукты, овощи, мясо, колбасы, рыба и морепродукты и молочная продукция.